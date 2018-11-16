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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İnegöl'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

İnegöl'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

kaza yerinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

Zincirleme Kaza Ticari Araç 


- Bursa Ankara yolunda yağışla birlikte meydana gelen zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi. Kazada tek teselli kimsenin yaralanmaması olurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgilere göre kaza Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa İstikametine doğru seyir halinde olan Hasan E idaresindeki 16 KNF 40 önünde giden araçların yavaşlamasıyla birlikte o da yavaşladı. Havanın yağışlı olması nedeniyle yavaşlayan kamyona arkasında gelen 34 LY 6460 plakalı hafif ticari araç çarptı. Hafif ticari araca ise 16 F 6466 plakalı kapalı minibüs, ardından minibüse ise 16 NHT 14 oto, ona da arkasından gelen 34 KD 2193 araç çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri sürücülere yardımcı olarak yolu trafiğe açtı. Ağır hasar gören araçlar kaza yerine gelen çekici yardımıyla götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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