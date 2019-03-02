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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İnegöl'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İnegöl'de zincirleme kaza: 1 yaralı

kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Kırmızı Işık Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri 

-yaralının hastane görüntüsü
-polis ile sürücünün kazayı çözmeye çalışması

( BURSA )- Polisler ile kazaya karışanlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi, bir kişi yaralandı. Trafik ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini çözmeye çalışırken, polisler ile kazaya karışanlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Kaza Alanyurt-İnegöl yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. Alanyurttan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hüseyin Öziş idaresindeki 16 YC 462 plakalı hafif ticari yağışlı olan yolun kayganlaşması sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal Karakaş yönetimindeki 41 UH 426 plakalı otomobile, ardından Turgay Alkal'ın kullandığı 16 KIT 93 plakalı otomobile, son olarak ise Ozan Karakuş idaresindeki 16 RG 538 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Hüseyin Öziş'in kullandığı hafif ticari araçta bulunan Muharrem Güne yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki araç kurtarıcı marifetiyle, diğer araçlar ise sürücüleri tarafından yol kenarına çekildi. Bölgeye gelen trafik ekipleri kazanın nasıl olduğunu çözmek için çalışma başattı. Polisler ile sürücüler arasında ilginç anlar yaşandı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı. Öte yandan çevrede bulunan bir vatandaşın eline aldığı süpürgeyle kaza mahallini temizlemesi takdir topladı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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