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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
İnegöl'de yolun karşısına geçen yayaya çarpan motosiklet çarptı

İnegöl'de yolun karşısına geçen yayaya çarpan motosiklet çarptı

İNEGÖL KAZA YAYA KLİBİLYE KAFEYE GEÇİYOR

Polis Hastane Tahkikat Polis Ekipleri 

-YARALININ OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLERİ
-KALABALIK VATANDAŞ DETAY
-112 YARALI ALMASI VAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir motosikletlinin çarparak kaçtığı kadın yaralandı. Alınan bilgilere göre, Altay Caddesi’nden Şebboy Caddesi’ne seyir halinde olan sürücü ismi ve plakası alınamayan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Serpil K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kadına çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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