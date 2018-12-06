İnegöl’de su baskınları tarihe karışıyor

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- Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle hayata geçirdiği altyapı yatırımları ile İnegöl ilçesi Alanyurt bölgesinde aşırı yağışlarda adeta kabusa dönen su baskınları tarihe karışacak. Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sırada tüm ilçelerin güçlü bir altyapıya kavuşması amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında finansmanı Avrupa Yatırım Bankası kredisinden sağlanan proje ile İnegöl ilçesi de sağlıklı bir altyapıya kavuşmaya başladı.

BUSKİ ekipleri tarafından bir taraftan insan sağlığı için tehdit unsuru oluşturan eternit su boruları sökülüp, yerine düktil borular yerleştiriliyor, diğer taraftan da aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşandığı bölgelere yağmur suyu hatları döşeniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte İnegöl Alanyurt bölgesinde devam eden yağmur suyu hatlarıyla ilgili çalışmaları yerinde inceledi. İlçe halkının yıllardır beklediği çalışmaların nihayet başladığını ifade eden Başkan Aktaş, 2-2,5 yıl sürecek çalışmalarla önümüzdeki 50 yıl boyunca ilçenin altyapı yatırımına ihtiyaç duymayacağını kaydetti.

Yaklaşık 4,5 kilometrelik içme suyu hatlarının yenilendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Alanyurt merkezinde de özellikle yoğun yağışlarda çok ciddi sıkıntı oluyor. Ferah evler ve civarındaki su baskınlarının tamamen önüne geçmek adına bu çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 1 kilometrelik hatta 600 milimetre çapındaki yeni yağmur suyu borularıyla bölgeyi tamamen rahatlatmış olacağız. İki projenin toplam maliyeti 2,5 milyon TL civarında. Çalışma sırasında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı çevre sakinlerinden çok özür diliyorum. Ama inşallah bu çalışma bittiğinde hemen üstünü kapatacağız ve artık yoğun yağışlarda sıkıntı yaşamayacak. Bu bölgede gayet güzel, modern binalar hayat buluyor ama takdir edersiniz ki altyapıyı da revize etmezseniz insanların huzuru ve rahatı yoğun yağışlarda kaçabiliyor. İnegöl’ün alt yapısına komple gireceğiz ve inşallah yıllardır yoğun yağışlarda kabus olan konuyu tamamen halletmiş olacağız” diye konuştu.

(AÇ-

