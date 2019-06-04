İnegöl'de sözlü tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı Video

-Acilden detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Aliçilek sokak'ta meydana gelen olayda, bir kişi sokak ortasında bıçakladı. Alınan bilgiler göre olay Burhaniye Mahallesi Aliçilek Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar ile Necati V. arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Necati V. sırtından aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şahıs mahalle sakinleri tarafından özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralı yapılan tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanması için Emniyet Ekipleri çalışma başlattı.

