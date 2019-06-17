İnegöl'de sokak ortasında kurşun yağdırdılar İzle



- Bursa'nın inegöl ilçesine meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre olay İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre G.T, kimliği belirsiz şahıs veya şahsılarla yol kenarsında tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Vucudünün çeşitli yerlerine mermi isabet eden şahıs ağır yaralandı. Ağır yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs daha sonra ameliyatta alındı. Olay sonrası emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri şimdi olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

