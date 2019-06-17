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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İnegöl'de sokak ortasında kurşun yağdırdılar

İnegöl'de sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Olay yerinden detay

( BURSA ) BURSA

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Devlet Hastanesi Ameliyat 


- Bursa'nın inegöl ilçesine meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre olay İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre G.T, kimliği belirsiz şahıs veya şahsılarla yol kenarsında tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Vucudünün çeşitli yerlerine mermi isabet eden şahıs ağır yaralandı. Ağır yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs daha sonra ameliyatta alındı. Olay sonrası emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri şimdi olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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