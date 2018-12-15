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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İnegöl'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor Haberi

İnegöl'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor Haberi

sisli havadan görüntüler

-yoldan görüntüler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken, çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. İnegöl'ün kâbusu olan sis tekrar kendini göstermeye başladı.
Sisli havada hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşıyor. Zaman zaman görüş mesafesinin sıfıra kadar indiği ilçede sürücüler dörtlü flaşörlerini yakarak yollarına devam ediyor. Bilhassa Alanyurt-İnegöl yolu ile Bursa-Ankara yolunda kesif sis sebebiyle maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar oldu. Yetkililer sürücüleri sisli havada hız yapmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri hususunda uyardı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar ise gördükleri manzara karşısında bir kez daha şok oldu. Sis hâlen devam ediyor.
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