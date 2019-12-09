İnegöl'de sis her dakika artarak devam ediyor!



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor. Başta şehir merkezi olmak üzere bir çok yerde göz gözü görmüyor. İnegöl ilçesinde fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanı sis ile birleşince vatandaşlar nefes almakta dahi zorlanmaya başladı.

Oluşan görüntü nedeniyle İnegöllüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Öğleden sonra etkisini kaybeden sis akşam saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı.

Şehir merkezi başta olmak üzere bir çok yerde göz gözü görmüyor. Sis her dakika artarak devam ediyor. Bursa Ankara yolunda etkili olan sis sürücüleri zorluyor. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarıyor. Bursa'da ise Mahalli Çevre Kurulu aldığı kararla katı atık yakılmasını yasaklamıştı. Önümüzdeki günlerde zabıta ve Çevre Müdürlüğü müeyyide uygulamaya başlayacak



loading...