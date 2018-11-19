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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnegöl'de silahlı kavga : 2 yaralı

İnegöl'de silahlı kavga : 2 yaralı

olay anı görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Ameliyat Saldırı 

-olay yerinden detaylar
-yaralıların hastane görüntüsü

( BURSA )- Olayı gerçekleştiren şahıs polisi arayarak kendini ihbar etti BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda çıkan kavgada silahlar konuştu.
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Alınan bilgilere göre olay Orhaniye Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde meydana geldi. İsminin Kadir olduğu öğrenilen şahıs ile Savaş M ve Ahmet Cemal U arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir neden tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Kadir isimli şahıs üzerinde çıkardığı silahla Savaş M ve Ahmet Cemal U ateş etti. Silahlı saldırı olayında her iki şahısta yaralandı. Yaralılardan Savaş M olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından şahıs ameliyata alındı. Yaralı halde eve kaçtı Silah saldırı olayından yaralanan Ahmet Cemal U ise Turgutalp mahallesinde ikamet ettiği evine gitti. Burada 155 polisi arayan şahıs yaralı olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine asayiş ekipleri eve giderek şahsı alıp hastane getirildi.
Ahmet Cemal U burada tedavi altına alındı. Vuran şahısta kendini ihbar etti Öte yandan olayı gerçekleştirdikten sonra firar eden şahısta polisleri arayarak yerini söylediği öğrenildi. Şahıs Bursa - Ankara yolunda bir petrol istasyonunda olduğunu söylemesi üzerine ekipler şahsı bulunduğu yerden alıp gözaltına aldığı öğrenildi. İnegöl teksasa döndü Son zamanlarda İnegöl'de meydana gelen asayiş olaylarındaki artışlar dikkat çekti. Emniyet ekipleri sık sık uygulama yapmasına rağmen bir çok olayların önüne bir türlü geçemiyor. İnegöl'de son bir haftada meydana gelen 3 silahlı olayında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
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