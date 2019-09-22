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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
İnegöl'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

İnegöl'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Yaralı şahsın sedye ile ambulansa bindirilmesi

Hastane Silahlı Kavga Akalan 

-Hastane detayları

( BURSA )- Yaralı şahıs çarşafla yüzünü sakladı BURSA

- Bursa’nın inegöl ilçesine bağlı Hocaköy mahallesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla bacağında vuruldu. Yaralı şahıs Bursa’ya sevk edilirken, yaralının yüzünü çarşafla kapatması dikkat çekti. Alınan bilgiler göre olay Hocaköy mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 27 yaşındaki İsmail E., silahla bacağından vuruldu. Yaralanan şahıs özel araçla arkadaşları tarafından samda kavşağına kadar getirildi.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yolda yaralı alarak İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan tedavin ardından bursa şehir hastanesine sevk edildi. Yaralının Bursa’ya sevk edildiği zaman yüzene çarşafla kapatması dikkat çekti. Jandarma ekipleri şimdi her yerde olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması içim çalışmalarını sürdürüyor.
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