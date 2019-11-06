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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnegöl'de sıcak anlar, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı

İnegöl'de sıcak anlar, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı



( BURSA )- Silahla ateş açtılar, polisi görüp kaçarken kaza yaptı BURSA

Tahkikat Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.
Şahıslardan biri tüfekle sağa sola ateş etti. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs özel otomobiliyle kaçarken kaza yaptı. Daha sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçan şahıs, Yunus ekipleri tarafından nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, iki grup belirlenemeyen bir sebeple Sinanbey Mahallesinde tartışma başladı.
Çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında şahıslardan biri arabadan çıkardığı tüfekle rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen Yunus ekiplerini gören Serkan S. arabasına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Şahıs Muratbey Caddesi üzerinde karşı yönden gelen kapalı bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Serkan S, kazanın ardından arabayı bırakıp yaya olarak kaçtı. Yunus ekipleri kaçan şahsı ara sokakta yakalayıp gözaltına aldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza yapan araç ise olay yerine gelen çekici yardımıyla karakola götürüldü. Olayın yaşandığı yerde emniyet ekipleri geniş güvenlik tedbiri alarak incelemede bulundu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. (SA-MŞ)
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