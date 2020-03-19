Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada

İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması kamerada

KAZA ANI VE OLAY YERİ DETAY

( BURSA )- Dikkatsiz sürücünün hatası az daha bir cana mal oluyordu BURSA

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Dikkatsizlik Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Yeni mahalle Kazımkarabekir caddesi üzerinde meydana gelen kazada dikkatsizlik daha bir cana mal oluyordu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Alınan bilgilere göre kaza Yenimahalle Kazımkarabekir caddesinde meydana geldi. 16 KIY 23 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken sokaktan geri manevra yapmak istedi. Bu sırada dikkatsiz ve kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca karşı istikametten gelen M.Y'nin kullandığı motosiklet arabaya ortan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü arabanın üstünden diğer tarafa düştü. Yaralanan genç sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı