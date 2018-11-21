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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İnegöl'de mezarlıklarda yer kalmadı

İnegöl'de mezarlıklarda yer kalmadı

mezarlıktan görüntü

Cenaze Doluluk Oranı Cenaze Aracı Kefen 

-inegölden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüzde yüz doluluğa ulaşan merkezdeki 5 mezarlık defne kapatıldı. İlçe merkezindeki 15 mezarlıkta doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkların ise doluluk oranı yüzde 65 ila 70 seviyesinde. İlçede toplam doluluk oranı yüzde 78’ye ulaştı. Merkezde tamamen dolu olan mezarlıklara sadece yakını olanların üzerine defin izni veriliyor. İnegöl Belediyesi aldığı kararla tamamen dolan bu mezarlıkları defne kapattı. Hastane mezarlığı, Kavaklaraltı mezarlığı, İstanbullu Hasan Efendi mezarlığı, Mesudiye cami içi mezarlığı, Alanyurt köy içi mezarlığı dolu olduğundan buralara defin ruhsatı verilmiyor. Sadece birinci derecede yakınlar mevcut mezarların üzerine defnedilebiliyor. İnegöl Belediyesi, cenaze aracı, kefenleme işlemi, mezar kazımı, tahta ve başlık gibi bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz veriyor. (SA-MŞ)
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