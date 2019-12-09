İnegöl'de korkutan yangın

-itfaiye ekiplerinin çalışması



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesi kırçiçeği sokakta bulunan 2 katlı evin bacasından çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Alınan bilgilere göre yangın Ertuğrulgazi mahallesi kırçiçeği sokakta bulunan suriyeli ailelerinin ikamet ettiği iki katlı evde yakılan sobadan dolayı tıkanan bacadan alevlerin yüksekliğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Mahalle halkı ekipler gelene kadar evde bulunan suriyeli aileyide uyarak dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bacadan çıkarak çatıya sıçrayan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde çatıda maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri de meraklı gözlerle yangın çalışmalarını izledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak kimseyi yaklaştırmadı. Yangınla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



loading...