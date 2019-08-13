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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İnegöl'de korkutan orman yangını

İnegöl'de korkutan orman yangını

Havadan müdahale

Makilik Alan Yangın Yeri Orman Yangını Yangın Helikopteri Yangına Müdahale 

-Aktüel detay
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yangın sonrası detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın korkuttu. Yangın neticesin bir çok ağaç yanarken, yangına zamanında müdahale edilmesiyle kısa süre söndürüldü. Yangın Şehitler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar ormanlık alanda bulunan çöpleri ateşe verdiler. Yakılan ateş kısa sürede ormanlık alandaki makilik alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olay yerine gelerek yangına müdahale edip, durumu Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler çıkan yangına dört bir koldan müdahale etti. İhbar üzerine yangın yerine Bursa'dan bir yangın helikopteri de gelerek havadan müdahale etti. 1 saatlik çalışma neticesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangına gelen jandarma ekiplerde ellerine aldıkları itfaiye hortumları ile yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar yangının ormanlık alanında kimliği belirsiz şahıs veya şahısların getirdikleri çöpleri ateşe vermesi sonucu yangın çıktığını öne sürdüler. Yangınla alakalı soruşturma devam ediyor
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