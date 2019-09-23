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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İnegöl'de kaybolan engelli şahıs çöplük alanda bulundu

İnegöl'de kaybolan engelli şahıs çöplük alanda bulundu

Arama görüntüleri

Rehabilitasyon Polis Aracı Jandarma Polis Ekipleri Rehabilitasyon Merkezi 

-Kayıp şahsın bulunması
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki zihinsel engelli şahıs çöplük alanda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan Ruşen Rodoplu’nun (69) olmadığı gören rehabilitasyon çalışanları çevrede arama yaptı. Yapılan aramada şahsa ulaşılmayınca durum jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devriye gezen polis memurlarından Fehmi Harmandağ ve Ömer Derse, boş arazide bir kişinin olduğunu fark etti. Hemen şahsın yanına giden polisler, oturan kişinin kayıp olan Rodoplu’nun olduğunu tespit etti. Donmak üzere olan şahıs hemen polis aracına alınarak, kaldığı rehabilitasyon merkezine getirilerek teslim edildi. Şahsın sağ salim bulunmasından dolayı tüm ekibi sevindirdi.
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