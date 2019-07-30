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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İnegöl'de kaldırımda seyreden bisiklet ve motosikletlere el konulacak

İnegöl'de kaldırımda seyreden bisiklet ve motosikletlere el konulacak

Belediye başkanı açıklama

( BURSA - ÖZEL) BURSA

Tahammül Cenin Kırmızı Işık Bisiklet Ölümlü 


- Bursa'nın İnegöl Kaymakamı Kaymakamı Şükrü Görücü, kaldırımda seyreden bisiklet ve motosikletlere el konulacağını söyledi.

Kazaların önüne geçmek için Kaymakam Şükrü Görücü'den önemli bir açıklama geldi. Kaymakam Görücü, bir işyerinin açılışında yaptığı konuşmada, "Konu trafik olunca biraz ülkeden ve İnegöl'den bahsetmek lazım. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Trafik kurallarına uymak hepimizin birinci görevi. Ama şöyle baktığımızda yayalar kırmızı ışıkta, sürücüler ise yeşil ışıkta çok rahat geçebiliyor. Bakıyorsunuz gecenin bir saatinde kaldırımda gitmemesi gerek bir motosiklet size çarpabiliyor. Bu konuda emniyette talimat verdim. Kaldırımda sürüş yapan motosiklet ve bisiklet sahiplerinin gerekirse bisikletlerine ve motosikletlerine el konulacak. Çünkü daha fazla kazaya tahammülümüz yok. Biz İnegöl'de göreve başladığımız günden bu yana her olayda düşüş var, ama ölümlü kazada artış oldu. Yine geçen sene hiç kimse ölmemiş, bu yıl biri öldüğünden dolayı yüzde yüz artış oldu. Dolasıyla hemşehrilerimizin kurullara uymasını istiyoruz" diye konuştu.

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