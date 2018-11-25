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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- İnegöl'de kadına şiddete turuncu farkındalık

- İnegöl'de kadına şiddete turuncu farkındalık

detaylar ve rop

( BURSA ) BURSA

Aile İçi Şiddet Farkındalık Basın Açıklaması Uluslararası Kadına Şiddet 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen bir grup kadın belediye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Kadınlara İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'da eşlik etti. Ekinlikte ilk olarak açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Toplumumuzun yarısı erkeklerden, yarısı da bayanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla hanımefendilerin bugüne kadar görüş oldukları şiddetin farkında olmayan birileri varsa, farkına vardırmak adına biz de bugün hanımefendilerin yanındayız. Kadına şiddet konusunda turuncu çizgimizi bugün hep birlikte çekmiş oluyoruz. İnşallah bu farkındalık sadece İnegöl'de değil, uluslararası alana taşınacaktır. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi Etkinlikte kadınlar adına konuşan Esra Leblebici ise, "Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor. Ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet olarak devam ediyor. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik veya kültürel hiç bir bahanenin ardında sığınmadan kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Yüzyıllar öncesinden, henüz insan hakları evrensel bir bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan, insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Peygamber efendimizin sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen vazifedir. 'İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez' Ülkemizde ve dünyada kadınlar yüzyıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır adalet talepleri ile oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemiz bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak güçlenme ve kendilerine geliştirme süreçlerine katkı sağlamıştır" şeklinde konuştu.
(SA-UGR)
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