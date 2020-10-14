İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı



- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiler göre kaza Kemalpaşa Mahallesi Yakut sokak ile mutlu sokağın kesişiminde meydana geldi. Mutlu sokaktan gelip yakut sokağa çıkmak isteyen Furkan Can A idaresindeki16 KNU 74 plakalı otomobil Yakut sokaktan gelen Fehmi Ç idaresindeki 16 AJR 889 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Fehmi Ç'nin kullandığı otomobil gönül kırmaz sokağa daldı. Hızı kesilmeyen araç kaldırımda bulunan trafik levhasını devirerek metrelerce illerde ancak durabildi. Kazada Fehmi Ç, Umut Ege Ç, Kenan Ö, Mahfiye Ö ve Furkan Can A yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayı gören mahalle ise sokağa döküldü. Öte yandan kazayı duyup gelen Fehmi Ç'nin eşi gözyaşlarına hakim olmadı. Genç kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



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