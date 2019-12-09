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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İnegöl'de hizmet seferberliği yaz kış demeden sürüyor

İnegöl'de hizmet seferberliği yaz kış demeden sürüyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın açıklamaları

Yoğun Mesai Yağışlı Hava Allah Kış Mevsimi Çıkmaz Sokak 

-Mahalleden, sokaktan, çalışmalardan görüntü

( BURSA ) BURSA

- İnegöl Belediyesi, şehrin farklı noktalarında yapım ve düzenleme çalışmalarını tüm koşullarda sürdürüyor. Hem kırsalda, hem de merkez mahallelerde hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kış mevsiminde de dur durak bilmiyor. Modern bir kent oluşturmak ve geleceğin İnegöl’ünü inşa etmek üzere yoğun mesai harcayan Belediye Başkanı Alper Taban ve ekibi, yaz kış demeden üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda soğuk ve yağışlı havaya rağmen Yenice Mahallesi'nde çıkmaz sokaklarda yapılan düzenlemeyle Molla Mansur Efendi Çıkmazı araç trafiğine açılırken, sokakta düzenleme çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan düzenleme hakkında bilgiler verdi. "Yaz kış demeden çalışıyoruz" Taban, daha yaşanabilir mahalleler oluşturmak adına çalıştıklarını ifade ederek, “Bugün Yenice Mahallemizde Molla Mansur Efendi Çıkmazında yapılan düzenlemeleri inceliyoruz. Burada bazı attığımız adımlar vardı. Öncelikle çıkmaz sokakların açılarak işler hale getirilmesini sağladı arkadaşlarımız. Gördüğünüz gibi bölgede yapılar sürekli yenileniyor. İlgili müdürlüklerimizle buranın planlamalarını yaparak kaldırım, parke taşı, tretuvar gibi eksiklerini öngörerek gerekli düzenlemeler için startı verdik. Çalışma arkadaşlarımız belli bir mesafe aldılar. Tabi daha yaşanabilir mahalleler, sokaklar, caddeler, gerçekten sorunların bitirildiği, insanlarımızın huzurlu bir şekilde yaşadığı İnegöl’ü hep birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Yaz demeden kış demeden çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum özverili bir şekilde çalışıyorlar. Belediyecilik böyle bir şey” dedi.
Çalışma hakkında teknik bilgiler de veren Taban, “Burada arkadaşlarımız bin 100 metrekare parke taşı, beraberinde bordür, oluk ve benzeri çalışmaları tamamlayarak inşallah mahallemizdeki bu dağınıklığı ortadan kaldırmış olacaklar. Başta buradaki mahalle sakinlerimize yapılan bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte bu güzelleşen mahallelerde huzur içinde yaşayacağız” diye konuştu.

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