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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
İnegöl'de gökyüzünü dumanlar kapladı

İnegöl'de gökyüzünü dumanlar kapladı

GÖKYÜZÜNDEN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

Jandarma Gökyüzü Ormanlı Orman Yangını Yükselen 


- Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle dumanlar İnegöl semalarını da kapladı. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye köyünde ormanlık alandan saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Rüzgârın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.
Bölgeye birçok ilçeden takviye ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgârın etkisiyle Yenişehir ilçesindeki orman yangınının dumanları İnegöl semalarını da kapladı. İnegöl'den görülen Uludağ yangın sonrası neredeyse görünmez oldu.
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