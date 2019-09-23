Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

- İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

yangın detay

Fabrika İtfaiye Aracı Geri Dönüşüm İtfaiye Eri Şiddetli Rüzgar 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa-Ankara Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor. Yangın, İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunurken, şiddetli rüzgar yüzünden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. 5 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (SA-FÇ-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
İstanbulda Fuhuş Operasyonuİstanbulda Fuhuş Operasyonu
Sevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye MüebbetSevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye Müebbet
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı