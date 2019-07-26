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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İnegöl'de feci olay... Traktöre bağlı römorkun altında kalan genç ağır yaralandı

İnegöl'de feci olay... Traktöre bağlı römorkun altında kalan genç ağır yaralandı

Hastaneden görüntüler

-olay yerinden fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yiğit Mahallesi'nde iddiaya göre el freni çekilmeyen traktöre bağlı römorkun altında kalan genç ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, İnegöl'e bağlı Yiğit Mahallesi'nde 15 yaşındaki Alper Sakin tarlada ağabeyi ile birlikte traktöre bağlı römorka saman balyaları yüklediği sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen traktör aniden hareket etti. Hızlanan traktörün arkasındaki römorkun çarptığı Alper Sakin yere düştü. Daha sonra römork gencin üzerinden geçerken, ağabeyi yardımına koştu. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan gencin Yiğit Mahallesi Muhtarının yeğeni olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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