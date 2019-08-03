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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İnegöl'de dehşet veren kaza: 1'i ağır 2 yaralı

İnegöl'de dehşet veren kaza: 1'i ağır 2 yaralı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Tahkikat Kırmızı Işık Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi ışıklarında meydana geldi. Abdullah D. idaresindeki 16 LCC 26 plakalı motosiklet, iddiaya göre kırmızı ışıktan geçtiği sırada Ahmet G'nin kullandığı 16 RZ 768 plakalı otomobile ortadan çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü otomobilin yan camına çarparak arabanın içine düştü. Kazada arkada bulunan sürücünün kızı Fatma G. ile motosiklet sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan otomobil sürücüsünün araçta bulunan oğlu ise uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Hurdaya dönen motosiklet çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (SA-MŞ)
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