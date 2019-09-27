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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

Hastaneden görüntü

İlk Müdahale Gesi 

-hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çatı ustası metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta hayatını kaybetti. Olay Huzur Mahallesi 56. Sokakta meydana geldi. Bir inşaatta çatı işleri yapan Mehmet Göğebakan isimli çatı ustası dengesi kaybedince metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Düşen ustayı gören diğer çalışanlar yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler Mehmet Göğebakan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğebakan saatler sonra hayatını kaybetti.
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