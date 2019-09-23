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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor

İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor

Yolda otlayan attan görüntü

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Trafik Kazası 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar tehlike saçıyor. Birçok trafik kazasına sebep olan başı boş atlar hala cadde ve sokaklarda görülürken, vatandaşlar buna çare bulunmasını bekliyor. Trafiğin en işlek olduğu Alanyurt yolunda başı boş atın orta refüjde otlayarak ilerlediği görüldü.
Sürücüler atı görünce yavaşlayarak yollarına devam ederken, son anda fark edenleri ise ani fren yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını isteyerek, başı boş atların sahipleri yoksa toplatılmasını bekliyor.
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