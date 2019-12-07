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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İnegöl'de ahşap fabrikasında yangın

İnegöl'de ahşap fabrikasında yangın

fabrikadan detaylar

Fabrika Köpek Yangın Yeri Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-ekiplerin çalışmaları

( BURSA )-İki köpek yanmaktan kurtarıldı,iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ağaç İşleri Sanayii'nde bulunan bir ahşap fabrikada çıkan yangın korkuttu. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken içerde bulunan iki köpek yanmaktan sonra kurtarılarak dışarıya çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre yangın Ağaç İşleri Sanayi 22.Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren ahşap üretim yapan fabrikasında meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan fabrikada dumanların yüksekliğini gören çevrede geçen vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler dört bir koldan yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar destek verdi. İçeride mahsur kalan iki köpek ise yanmaktan son anda kurtarılarak dışarıya çıkarıldı. Yangın yerine gelen emniyet ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın sonucu fabrikada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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