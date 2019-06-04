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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İnegöl'de 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

İnegöl'de 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

hastaneye getirilen yaralılar

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-olay yeri

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkiinde Mine E. yönetimdeki 16 PM 333 plakalı otomobil ile Erkan G. idaresindeki 16 SRE 96 plakalı araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücüleri ile birlikte Ali Ç. ,Emre G., Ada Azra E., Ege Bengisu E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan araç sürücüsü Erkan G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara yolu trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
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