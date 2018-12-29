Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İnegöl beyaza büründü

İnegöl beyaza büründü

kardan görüntüler

Gesi Kardan Adam Kar Yağışı 

-çocuklardan oyun
-detaylar

( BURSA )- İnegöl’de yoğun kar yağışı çocuklara yaradı BURSA

- İnegöl'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışını gören çocuklar sokağa çıkarak karın tadını çıkardılar. Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte ilçenin geneli beyaza büründü. Karı görenler kendilerini sokağa atarak karın tadını doyasıya yaşamanın keyfini çıkardı. Yağışla birlikte, kimi ailesini alarak yürüyüşe çıkarttı, kimisi ise parklara bahçelere akın etti. Çocuklar, parklarda bol bol karla oynayarak kardan adam yaptı. Öte yandan yoğun kar yağışı Bursa-Ankara yolu Mezitler Bölgesi ve Ümitalan Bölgesi'nde de yoğun bir şekilde yağıyor. Karayolları ekipleri bölgede sık sık temizleme çalışması yaparak trafikte sürücülerin rahat gitmesi sağlıyor. Yetkililer araç sürücülerinin yollarda dikkatli olmasını konusunda uyardı.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı