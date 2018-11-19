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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnegöl Belediyesi’nden 'tebessüm' çadırları

İnegöl Belediyesi’nden 'tebessüm' çadırları

genel görüntüler

Sadaka Kandil 

-başkan röp

( BURSA ) İnegöl Belediyesi’nden "tebessüm" çadırları BURSA

- İnegöl Belediyesi, mevlit kandili münasebetiyle ilçenin 3 ayrı noktasında "tebessüm çadırları" kurdu. Vatandaşlara ücretsiz çay ikramının yapıldığı, çocuklara üzerinde tebessümün önemini belirten özlü sözlerin yazılı olduğu balonların dağıtıldığı çadırlarda, “Tebessüm sadakadır” hadis-i şerifine dikkat çekiliyor. İnegöl Belediyesi, Mevlit Kandili münasebetiyle farklı bir faaliyete imza attı. Tebessümün önemine vurgu yapmak üzere ilçenin 3 ayrı noktasında “tebessüm çadırı” kuruldu. Heykel, AVM ve Sani Konukoğlu Camii önlerine kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz çay ikramları yapıldı. "Gülümseme" panolarının da hazırlandığı tebessüm çadırlarında vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi. “Tebessüm sadakadır” hadis-i şerifi yazılı olan ve gülümsemenin önemine vurgu yapmak üzere hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtıldı. Stantlarda çocuklar da unutulmadı. Çocuklara İnegöl Belediyesi logolu gülen suratlar ve tebessümün önemini belirten özlü sözlerin yer aldığı balonlar dağıtıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün mevlit kandili vesilesiyle bir araya gelmiş bulunduk. Biz bu haftayı dolu dolu geçirmek için stantlar kurarak vatandaşlarımızla buluştuk. Çocuklarımıza balon ve şeker ikram, vatandaşlarımıza çay ikram ederek bu haftayı güzel bir şekilde geçirmek istiyoruz. Yaklaşık bir yıldır görev yapıyorum. Şehirleşme anlamında, ortak yaşama kültür anlamında eksiklerimiz olduğunu hep ifade ettim. Biliyorsunuz tebessüm sadakadır. Gülümsemeyi hatırlatalım, hadisi şeriflerimizi hatırlatalım istedik. Peygamberimizi analım, hatırlatalım ve gelecek nesillere aktaralım istedik” dedi.

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