İnegöl Belediyesi’nden evlilik okulu Haberi

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- İnegöl Belediyesi’nin Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği “Evlilik Öncesi Eğitimler” başladı.

2 yıllık bir protokolle imza altına alınan eğitimler, belirli aralıklarla düzenlenerek daha sağlıklı ailelerin kurulması sağlanacak. Hayatın her alanına dokunacak çalışmalara imza atan İnegöl Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü işbirliği ile “Evlilik Öncesi Eğitimler” programının startını verdi. Belediye Başkanlığında Belediye Başkanı Alper Taban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Serpil Noyan, 2 yıllık protokol imzaladı. Alper Taban, “İnegöl Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün düzenlediği, evlenen çiftlerimiz için daha sağlıklı aileler, daha sağlıklı bir aile müessesi oluşturulması üzerine düzenlenecek evlilik öncesi eğitiminin protokolünü imzalamak için bir araya geldik. Aile en önemli müessese. Ailenin bütünlüğünün korunması, ailenin sağlıklı, huzurlu bir şekilde idamesi, o aile içerisinden topluma hizmet edecek faydalı nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bunlar bir toplum için en önemli konulardır. Bizler de aile kurumuna sahip çıkmak adına geçmiş yıllarda da evlilik öncesi eğitimler düzenlemiştik. Bugün de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün öngördüğü, çiftlerimiz evlenmeden önce uzmanlar tarafından kendilerine verilecek eğitimlerle daha sağlıklı, daha huzurlu aileler inşa edilebilir mi konusunda eğitimler düzenliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atılarak protokol hayata geçirildi. İmza töreni sonrası Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda ilk eğitimler gerçekleştirildi.

Başkan Taban ile protokol mensupları, ilk eğitimde evlilik arifesindeki genç çiftleri yalnız bırakmadı. Eğitimler tamamlandıktan sonra kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Eğitimlerin belirlenecek bir takvim doğrultusunda 2 yıl boyunca süreceği kaydedildi.

