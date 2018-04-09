İneğini sağdıktan sonra okuma, yazma öğrenmek için 20 kilometre yol gidiyor Haberi

-Miyase Süer'in ahırdan detayları

-Okuldan detaylar

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( SİVAS -HD)- Sivas merkeze bağlı Eskiboğazkesen köyünde yaşayan 60 yaşındaki Miyase teyze okuma, yazma öğrenmek için haftanın 3 günü 20 kilometre yol gidiyor SİVAS



- Sivas merkeze bağlı Eskiboğazkesen köyünde yaşayan 60 yaşındaki Miyase teyze okuma, yazma öğrenmek için haftanın 3 günü 20 kilometre yol gidiyor . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma, yazma seferberliği kapsamında Sivas'ın Eskiboğazkesen köyü Dayıoğlu mezrasında yaşayan 60 yaşındaki Miyase Süer her gün 20 kilometre yol giderek okuma yazma öğreniyor. Okuma, yazma seferberliğinin başlatıldığını duyan Süer, en büyük arzusu olan okuma, yazmayı öğrenmek için eşinden yardım istedi. Miyase Sürer'in eşi Mehmet Süer eşinin okuma, yazma öğrenebilmesi onu açılan kursa yazdırdı. Hem inek sağıyor, hem kursa gidiyor Eşi Mehmet Süer tarafından haftanın üç günü 20 kilometre uzaklıktaki okula götürülen Miyase Süer'in okuma azmini herkese örnek olurken, maddi durumları elverişli olmayan ve sağlık sıkıntıları bulunan Miyase Süer'e okula gitmesi için Sivas Belediyesi destek oldu. Belediye tarafından Miyase teyzeye haftanın üç günü Sivas'taki okula gitmesi için özel bir araç tahsis edildi. Miyase teyze sabahın erken saatlerinde ilk iş olarak ahıra girip geçim kaynağı olan tek inekle yakından ilgilenerek sütünü sağıyor. "Bende okuyacağım" Eşine okuma, yazma seferberliğinin başlatıldığını duyduktan sonra yardım istediğini belirten Miyase Süer, "Televizyonda Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın okuma yazma seferberliği başlattığını gördüm. 'Kocama bende okuyacağım' dedim. Kocam da bana 'Sen okuyacaksan ben de seni okutacağım' dedi.

3 haftadır eşimle birlikle okula gidip geliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden çok memnunuz. Belediyemiz de bize yardımcı oldu. Eşimin maddi durumu elverişli olmadığı için günlük yol masrafımızı karşılıyorlar. Okuma yazma seferberliği için ödüller koydular. Önemli olan ödül değil ama diplomayı alırsam evimin tadilatını da isterim." dedi.

60 yaşındaki eşiyle her gün okula giden Mehmet Süer de,"Televizyonda çıkan yazıların görünce karım bana soruyordu. Anlatıyordum ama yeterli olmuyordu. Sorularını cevaplamaktan da usanmıştım. Okuma yazma seferberliği başlatılınca karımın kaydını yaptırdım. Şimdi de okula başladık devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Miyase teyzeyi ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da,"Belediye ve valilik olarak bu işe gönül verdik. Okuma yazma seferberliğine katılan kardeşlerimiz zaman zaman ziyaret ediyoruz. Özellikle köyden 15-20 kilometre yol gelip okuma aşkını ifade eden Miyase teyze için buradayız." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Fehmi Tutkun ise,"Bu süreç içinde köylerde olsun başka mahallelerde olsun gelme konusunda sıkıntı çeken kardeşlerimizi buraya getirerek yardımcı oluyoruz." diye konuştu.



