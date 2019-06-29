İnebolu'da hortum - KASTAMONU Haberi

- Hortumun görüntülenmesiİnebolu'da hortum - Hortum, cep telefonuyla görüntülendiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde hortum oluştu.Karadeniz açıklarında çıkan hortum, İnebolu sahiline doğru ilerledi.Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla hortumu görüntüledi.Boyranaltı sahilinden limana doğru ilerleyen hortum, İskele Burnu mevkisinde sahile yaklaşarak bir süre sonra kayboldu.
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