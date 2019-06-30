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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İncirliova'da domates hasadı - AYDIN

İncirliova'da domates hasadı - AYDIN

- Domates hasatından detaylar - Domates detayları - Tarlada çalışan kadınlar - Üretici Murat Şayık ile röportajİncirliova'da domates hasadıAYDIN (AA) - Aydın 'ın İncirliova ilçesinde domates hasadı başladı.
İlçede yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan domatesin hasadına başlandı.İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ürünlerin toplandığını söyledi.

Son günlerde dolu ve sağanağın fazla olmasından dolayı ürünlerde hasar oluştuğunu aktaran Kaykı, üreticinin zor günler geçirdiğini ifade etti.
Üreticilerden Murat Şayık ise hava şartlarıyla fiyat olarak da beklediklerini alamadıkları için endişeli olduklarını dile getirdi.

Asad Çalışan Kadın 

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