Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İncirlik Üssü’nde nükleer silah olduğu iddiası Adanalıları korkuttu

İncirlik Üssü’nde nükleer silah olduğu iddiası Adanalıları korkuttu

İncirlik hava üssünden görüntü

İncirlik Atom Bombası Nükleer Silah Uttu 

-İncirlik merkezinden yollar ve dükkan görüntüsü
-Vatandaşlarla röportajlar
-Detaylar

( ADANA - ÖZEL)- Asamble Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda, İncirlik'in de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 6 üste ABD'ye ait yaklaşık 150 nükleer silahın bulunduğunun belirtildi- Haberin Türkiye’de yankı bulmasının ardından İncirlik Hava Üssü’nün bulunduğu Adana’daki vatandaşları korku sardı ADANA

- Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait nükleer silah olduğu iddialarının ardından Adanalı vatandaşları korku sardı. Belçika'da yayımlanan bir gazete, Asamble Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda İncirlik'in de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 6 üstte ABD'ye ait yaklaşık 150 nükleer silahın bulunduğunun belirtildiğini yazdı. Bu haberin Türkiye’de de yankı bulmasının ardından İncirlik Hava Üssü’nün bulunduğu Adana’daki vatandaşları korku sardı. “Eğer varsa ve patlarsa tehlikeli” Abdullah Öztürk isimli vatandaş, “Eğer varsa ve patlarsa tehlikelidir tabii ama olsa bizim devletimizin bilmesi lazım, askerimizin bilmesi lazım. Amerika yığınak yaparken bizim Türk askeri nasıl izin vermiş. O zaman o askerler de FETÖ’den yargılanmıştır. Onlar yapmıştır kaynağını” diye konuştu.
“Bir şey olursa ilk biz gideriz” Abdullah Çevik isimli vatandaş da yıllar önce İncirlik Üssü'nde atom bombası olduğunu duyduğunu belirterek, “İncirlik'te böyle bir şey varsa buna bizim ülkemizin müdahale etmesi lazım. Ben İncirlik'in dibinde oturuyorum. Uçakların sesinden biz zaten uyuyamıyoruz. Öyle bir şey olursa ilk biz gideriz zaten. Allah korusun” dedi.
Bir vatandaş ise 70 yaşında olduğunu, bu yaşa kadar korkmadığını, bu yaştan sonra da korkmayacağını söyledi.

“Nükleer bombanın Türkiye’de olmasını istemeyiz, gitsin” Başka bir vatandaş, nükleer bomba deyince insanın korktuğunu kaydederek, “Aslında olmaması gereken bir şey. Nükleer bombanın Türkiye’de olmasını istemeyiz, gitsin isteriz. Tehlikeli bir şey, korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Bir şey olsa ne yapacağımızı da bilemeyiz. Sonuçlarına katlanıp orada kalırsın sonra” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
ABD Savunma Bakanı Carter İncirlik'deABD Savunma Bakanı Carter İncirlik'de
Amerikan Savaş Uçakları TanıtıldıAmerikan Savaş Uçakları Tanıtıldı
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı