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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İncirlik Üssü'nde hareketlilik

İncirlik Üssü'nde hareketlilik

hareketlilikten görüntü

Argo Güvenli Bölge İncirlik Kışla 

-detaylar

( ADANA -1) ADANA

- Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ sonrası Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde hareketli anlar yaşandı. Üstte F-16 uçaklarının iniş ve kalkış yaptıkları görüldü.
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı’ Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.
Harekat sürerken, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor.Öte yandan Amerika bayraklı askeri kargo uçaklarının üsse iniş kalkışları da sürüyor.
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