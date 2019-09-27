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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İncirlik Üssü'nde çalışan mühendiste ByLock çıktı

İncirlik Üssü'nde çalışan mühendiste ByLock çıktı

Zanlının adli tıptan çıkartılması

Polis Adli Tıp İncirlik Cep Telefonu Terör Örgütü 

-Polis aracına götürülmesi
-Polis aracına bindirilmesi
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock çıkan mühendis gözaltına alındı ADANA

- Adana'da İncirlik Üssünde pist ve bina inşaat bakım-onarımda çalışan mühendis, cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock çıktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmada İncirlik Üssünde pist ve bina inşaat bakım-onarım bölümünde çalışan Abdulcabbar G.'nin (35) telefonunda terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması Bylock'un kurulu olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine polis İncirlik Üssü'ne giderek zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete getirilen ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (FKE-
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