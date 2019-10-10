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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor - ADANA

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor - ADANA

- İncirlik Hava Üssü - İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı - F16 uçakları kalkış görüntüsü - Tanker uçak kalkış görüntüsü - Tanker uçak detay görüntüsü - F16 iniş görüntüsü - F16 detay görüntüsü - F16 kalkış görüntüsü - İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemlerinden görüntüİncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor Adana 'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği sürüyor.ADANA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.Dün yoğunluk yaşanan İncirlik Üssü'nde, bugün de savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.
Üste, kargo ve tanker uçak hareketliliği de yaşandı.

Argo İncirlik 

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