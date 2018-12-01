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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İncirli Metrosu çıkışında şüpheli paket alarmı

İncirli Metrosu çıkışında şüpheli paket alarmı

Şüpheli paketten görüntü

Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Güvenlik önlemlerinin alınması
-Bomba imha uzmanını paketi patlatması
-Paketten çıkan jeneratör
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy İncirli Metrosu çıkışına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketin içinde jeneratör çıktı. Olay, saat 21.00 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Olgunlar Sokak’ta bulunan İncirli Metrosu çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İncirli Metrosu çıkışına bırakılan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Vatandaşlardan gelen ihbarla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli paketin bulunduğu bölgeye gelerek incelemede bulundu. Metro çıkışına yakın olan bölgede polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik şeridi çekip vatandaşları uzaklaştırdı. Yapılan ön inceleme sonrasında paketin bulunduğu bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı tarafından incelenen paket daha sonra fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içinden güç kaynağı olan jeneratör çıktı. “Bomba sandık, polislere ihbar ettik” Görgü tanıklarından Mehmet Bakır, şüpheli paketi bomba sandıklarını ve hemen polisi çağırdıklarını belirterek, “Bomba sandık, polislere ihbar ettik. Onlarda geldi baktı şu anda bir şey yok. İçinden bomba çıkmadı sarı bir kutu çıktı jeneratör çıktı” dedi.
Paketin patlatılmasından sonra caddede alınan geniş güvenlik önlemi sonlandırılarak, cadde normal akışına devam etti.
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