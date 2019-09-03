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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İncir toplayayım derken az daha canından oluyordu

İncir toplayayım derken az daha canından oluyordu

Kurtarma çalışmaları

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Hastane Gazi Mahallesi Yaralı Kadın 

-Sedye ile taşınması

( BİLECİK )- İki ev arasından daracık boşluğa düşen kadını AFAD kurtardı BİLECİK

- Bilecik'te incir toplamak için çıktığı incir ağacından, dalın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten iki bina arasındaki boşluğu düşen kadın AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Akıl almaz olay, Bilecik merkez Osmangazi mahallesi soğuksu mevkiinde meydana geldi. 59 yaşındaki Firdevs Bayır, evinin bahçesinde bulunan ağaca, incirleri toplamak için merdiven yardımı ile çıktı. İncirleri topladığı esnada bir anda bastığı dal kırılan kadın ilk olarak yere, ardından da 5 metre yükseklikteki iki bina arasındaki boşluğa yuvarlandı. Yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile dar alandan çıkartılamazken, olay yerine AFAD çağrıldı. AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sedye yardımı ile yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak ambulansa koydular. Firdevs Bayır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İncir toplarken az kalsın canından olacak olan yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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