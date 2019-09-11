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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İncir toplamak isterken ağaçtan düştü

İncir toplamak isterken ağaçtan düştü

Yaralının sedyeden indirilmesi

Gesi 

-Ambulans
-Acil servis

( GAZİANTEP )- Az kalsın canından oluyordu GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meyve bahçesindeki incir ağacına çıkan kişi, ağaçtan düşerek ağır yaralandı.Olay, İslahiye ilçesi Çerçili Mahallesi Tepebaşı mezrasında meydana geldi. İncir toplamak için ağaca çıkan 35 yaşındaki S.K., dengesini kaybederek düştü. S.K., olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.’nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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