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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İnce'nin İstanbul mitingi başladı

İnce'nin İstanbul mitingi başladı

- Miting alanından detaylar - Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin annesi ve ablasının konuşmalarıİnce'nin İstanbul mitingi - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, seçim çalışmaları kapsamındaki 107. ve son mitingine katılmak isteyenler, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na gelmeye başladıİSTANBUL (AA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 24 Haziran seçimi kampanyası kapsamındaki son mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girişler başladı.
Muharrem İnce'nin, 51 günlük seçim maratonunun 107. ve son mitinginin yapılacağı Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı.Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi.Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi.Mitinge, yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu.Alan çevresinde iki bebek çadırı ile yaşlı ve hastaların dinlenebilmesi için bir çadır oluşturuldu. Ayrıca, alan çevresinde 6 ambulans hazır bekletiliyor.Miting alanına giriş kapılarına yakın yerlerde bayrak ve şapka dağıtımı yapılıyor. Alanın çevresinde dağıtıma hazır yaklaşık 1 milyon su bulunduruluyor.

Uzunlu Canlı Yayın Bebek Gine Maraton 

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