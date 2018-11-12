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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnce, Akçadağ'da AK Parti'den aday adayı oldu

İnce, Akçadağ'da AK Parti'den aday adayı oldu

ADAY ADAYININ KONUŞMASI

Strateji Mazlum Kader Urus Gesi 

-BAŞVURU TÖRENİ

( MALATYA ) MALATYA

- İş adamı Emrah İnce, Akçadağ Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı. 2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti’de il ve ilçeler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Bu kapsamda İş adamı Emrah İnce, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığına giderek Akçadağ Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu. Burada bir konuşma yapan İnce, "Mensubu olmaktan her daim onur ve gurur duyduğum bir siyasi hareket olmaktan öte Türkiye'nin kaderi mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde erdemliler hareketi olarak yola çıkan AK Parti, üretemeyen, tıkanan ve vizyonsuz Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirmiştir. AK Parti tarih sahnesine çıktığı 14 Ağustos 2001’den bu yana istikrarın, güvenin, barış ve adaletin simgesi olmuştur.17 yıl önce karanlığa bir umut olarak doğan ülkemizin ve milletimizin geleceğini ışığıyla aydınlatan AK Parti; umudun, inancın adı olmuş, coğrafyamızda ve dünyada Türkiye’yi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir. Gelinen bu noktada Malatya'mız ve Akçadağ'ımıza da önemli güzel hizmetler yapılmıştır. Bizlerde yapılan bu hizmetleri bir üst noktaya taşımak için yola çıktık. Bizim derdimiz hiçbir zaman makam, mevki olmadı. Bizim derdimiz koltuklar olmadı. Bizim tek derdimiz var o da Akçadağ'dır. Akçadağ'a hizmet için yola çıktık, biz bu göreve hazırız. Evet, genciz ama tecrübesiz değiliz. Heyecanlıyız çünkü Akçadağ için hayallerimiz var. Biz birlikte Akçadağlıyız birlikte güçlüyüz. Akçadağ için yapacak çok şeyimiz, söyleyecek çok sözümüz, yürüyecek çok yolumuz var. Her şey Akçadağ için. 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan seçimlerin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından İnce, başvuru dosyasını AK Parti Akçadağ ilçe Başkan Yardımcısı Mustafa Turhan'a teslim etti.
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