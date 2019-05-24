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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İnatçı sürücüler gişede sıkıştı Haberi

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Avcılar Gişeler’den aynı anda geçmeye çalışan 1'i servis minibüsü 2 araç gişeye sıkıştı. Olay, dün akşam saatlerinde Haramidere TEM Bağlantı Yolu Avcılar gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan 1'i servis minibüsü 2 araç hızla aynı gişeye yöneldi. 2 araç bir anda aynı gişeye sıkıştı. Sıkışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan kurtarıcı ile araçların sıkıştığı yerden çıkarıldığı öğrenildi.
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