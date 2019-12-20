Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İnatçı kedi itfaiyecileri pes ettirdi İzle

İnatçı kedi itfaiyecileri pes ettirdi İzle

Kediyi kurtarma çalışmaları

Parmak Mahsur Kaldı Gezin Demir Parmaklık İtfaiyeciler 

-Kedi atlarken görüntü
-Genel detay

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Hem mahsur kaldı, hem de 3. kattan atladı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da metruk bir binada mahsur kalan inatçı kedi itfaiye ekiplerinin geldiğini görünce 3. kattan atladı.Olay Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Metruk binanın 3. katında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya merdiven dayayarak kediyi kurtarma çalışmalarına başladı.
Binaya ekiplerin çıktığını fark eden inatçı kedi ise balkonun demir parmaklıkları arasından 3. kattan atlamaya çalıştı.Pencere önüne tutundu3. kattan atlayan kedi şans eseri 2. kattaki bir pencere önüne tutunarak durabildi. Pencere önünde bir süre gezinen kedi daha sonra oradan da atlayarak gözlerden kayboldu. Kedinin kurtulduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes alırken, inatçı kedi itfaiye ekiplerini pes ettirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı