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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnatçı kedi çileden çıkarttı

İnatçı kedi çileden çıkarttı

Kediyi çıkartma çalışması

Cep Telefonu Irak 

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( SİVAS -ÖZEL) - 6 saatte üç farklı aracın motoruna giren kedi itfaiye erlerini ve araç sahiplerini pes ettirdi SİVAS

- Sivas’ta bir araçtan diğer aracın motoruna girerek itfaiye erlerini ve araç sahiplerini 6 saat boyunca uğraştıran kedi inadıyla pes ettirdi. Sivas’ta İstiklal Caddesi’nde öğle saatlerinde bir otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye erleri ve vatandaşların çıkartma çalışmaları sırasında bir araçtan çıkıp diğer bir aracın motoruna girdi. Kediyi girdiği araçların motorlarından çıkartma çalışması öğle saatlerinde başlayıp geve yarısına kadar sürdü. Kediyi bulunduğu yerden çıkartmak için denenmedik yöntem kalmadı. Araçların parçaları söküldü, cep telefonu ile kedi sesi dinletildi. Ancak bir araçtan çıkıp diğerinin motoruna giren kedi araç sahiplerini çıldırttı, itfaiye erlerini de pes ettirdi. 6 saatte 3 farklı araca giren kedi kendi haline bırakıldı. Kedinin saatler sonra kendiliğinden girdiği araç motorundan çıktığı anlaşıldı. Otomobilin motor kısmına kedi giren Recep Kaygıner yaptığı açıklamada, “Kedinin öğle saatlerinde aracımın motor kısmına girdiğini fark ettik. İtfaiyeden yardım istedik. Birçok parça söküldü. 4 saat sonra çıkartılan kedi bu kez komşunun aracına girdi. Oradan da çıkartılınca bu kuz farklı bir araca girdi. Kurtarma çalışması gece yarısına kadar sürdü” dedi.

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