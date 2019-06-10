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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İnanılmaz kurtuluş... 150 metreden aşağıya uçtu, yaralı olarak kurtuldu Haberi

İnanılmaz kurtuluş... 150 metreden aşağıya uçtu, yaralı olarak kurtuldu Haberi

olay yeri görüntüler

İlk Müdahale Sahil Yolu Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-limana bot ile getirilme görüntü
-genel görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise inanılmaz bir şekilde yaralı olarak kurtuldu. Kaza, Fatsa-Ordu sahil yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Keskin yönetimindeki 52 EN 985 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüye ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Kurtarma ipleri ile itfaiyenin yardımı ile deniz kenarına inen sağlık ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile Bolaman Limanı'na getirildi.
Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayı gören vatandaşlar, otomobil sürücüsünün yaralı olarak kurtulmasını "inanılmaz" olarak nitelendirdiler.
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