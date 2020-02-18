İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 tutuklama İzle

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması



( ADANA ) -- Adana’da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen aralarında avukat, banka görevlisi, polis ve iş adamının bulunduğu 13 zanlıdan 2’si avukat 6 kişi tutuklandı ADANA



- Adana’da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen aralarında iki avukat, bir banka görevlisi, bir polis ve bir iş adamının olduğu 13 zanlıdan 6 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliğine başvuran bir iş adamın imzasının taklit edilerek kendi adına 5 milyon liralık senet düzenlendiğini bunun da icraya verildiğini söyledi.



Bunun üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon lira borçlandırılıp icra yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. Polis bu tespit üzerine Adana ve İstanbul’da 14 zanlıyı belirledi. Polis bu zanlıların yakalanması için Adana ve İstanbul’da 18 ayrı adrese 14 Şubat günü baskın yapan polis 13 zanlıyı yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilerin kendi arasında düzenlediği toplam 30 bin liralık senet, bir çok evrak ile dijital malzemelere ele geçirildi. Yapılan çalışmada zanlıların çalışma yönteminin, özel bir bankada çalışan N.P.’nin zengin iş adamlarını belirleyip onların imza sirkülerini zanlılara verdiği, bunlarında bu imza sirküleri ile sahte senet düzenleyip daha sonrada bunu icraya verdiği, icrada ise F.P. ve O.Y. isimli iki avukatın devreye girerek iş adamları ile irtibata geçip para aldıkları, bir polisin de bunlara yardım ettiği öne sürüldü. Zanlılar ise suçlamaları kabul etmezken iki avukatın meslek gereği icra takibi yaptıklarını sahte imzalardan haberleri olmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardandan adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında iki avukatın da bulunduğu 6 şahıs tutuklanırken 7 şahıs adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-



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