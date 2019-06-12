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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İmparatordan İmparatora çiğköfte

İmparatordan İmparatora çiğköfte

tatlısesten gelen çiğköfte

Forma Rektör 

-Fatih terim forma imzalaması

( MUĞLA - ÖZEL) MUĞLA

- Bodrum’da tatil yapan İbrahim Tatlıses, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiğköfte gönderdi. Terim ise imzadığı bir formayı İbrahim Tatlıses'e hediye etti. Bodrum’da tatilini sürdüren İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Fatih Terim’in Göltürkbükü Mahallesindeki evine çiğköfte gönderdi. Bodrumdaki Tatlıses Çiğköfte salonunun işletmecisi Orkan Çömlekçi ve Didem Carus tarafından götürülen çiğköfteyi yiyen Terim, bir forma imzalayarak Tatlıses’e hediye olarak gönderdiği öğrenildi. Terim, “İbrahim çok eski ve yakın arkadaşımdır arada bir telefonlaşır hal hatır sorarız” dedi.
Taraftarları evinde ağırladı Daha sonra Bodrum’daki Galatasaray taraftarlarını da evinde ağırlayan Terim, taraftarlara ikramlarda bulundu. Hiçbir taraftarı kırmayan Terim, herkes ile teker teker fotoğraf çektirdi. Taraftarların yanlarında getirdikleri formaları imzalayan Terim’in neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.
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